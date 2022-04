Membros das forças de segurança americanas dispararam nesta quarta-feira (20) de manhã em um suposto "intruso" em uma residência vinculada à embaixada do Peru em Washington, informou um porta-voz da polícia encarregado da proteção de personalidades.



Vários agentes abriram fogo contra um "intruso" em uma residência pouco antes das 8 da manhã (09h00 no horário de Brasília), afirma Anthony Guglielmi, chefe de comunicações deste corpo policial de elite, em sua conta do Twitter.



Os fatos ocorreram no número 3000 de Garrison St NW, no noroeste da capital, "depois de um confronto", acrescenta, destacando que "não há registro de feridos entre os oficiais".



A causa do incidente não foi informada.