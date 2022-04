Mais de um milhão de ucranianos voltaram para casa desde início da guerra

Ao todo, mais de 1,1 milhão de ucranianos voltaram para seu país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro - anunciou o serviço de Guarda de Fronteiras de Kiev, nesta quarta-feira (20).



"Desde esta data (24 de fevereiro), 1,1 milhão dos nossos concidadãos entraram na Ucrânia", afirmou seu porta-voz, Andriy Demchenko, em entrevista coletiva.



O porta-voz não especificou a proporção de pessoas que haviam fugido do país desde o início da invasão e de ucranianos que já viviam no exterior antes da guerra.



Ainda conforme este assessor, "quase cinco milhões de pessoas" cruzaram as fronteiras ucranianas em ambas as direções desde o início da guerra.



Pouco antes, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) havia informado que mais de cinco milhões de ucranianos deixaram o país desde a eclosão da ofensiva russa.