Três mortos e oito desaparecidos em acidente em uma mina na Polônia

Três pessoas morreram e oito estão desaparecidas após uma possível explosão de gás nesta quarta-feira em uma mina de carvão da cidade de Pawlowice, sul da Polônia, informou a empresa JSW.



A explosão, supostamente de metano, aconteceu na mina de Pniówek, afirmo a empresa. Vinte e uma pessoas foram hospitalizadas.



"E não temos contato com oito pessoas", disse o presidente da JSW, Tomasz Cudny.



O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, expressou pêsames às famílias dos trabalhadores.



De acordo com a empresa, uma primeira explosão aconteceu pouco depois da meia-noite a mil metros de profundidade. No momento, 42 mineiros estavam no local e maioria deles teve queimaduras.



Uma segunda explosão acontece durante a operação de resgate.