Serviço de trem para Machu Picchu é retomado após greve no Peru

O serviço de trem para a cidadela inca de Machu Picchu, a joia do turismo no Peru, foi retomado nesta terça-feira (19), após o encerramento de uma greve de 48 horas em Cusco (leste), informou a empresa ferroviária.



"A PeruRail informa que depois de receber a notificação da concessionária Ferrocarril Transandino autorizando as operações ferroviárias entre Ollantaytambo e Machu Picchu, estamos procedendo para o restabelecimento de nossos serviços ferroviários", declarou a PeruRail em comunicado.



O serviço de trem foi retomado na noite de terça-feira nas seções de Machu Picchu e Ollantaytambo, em Cusco, onde dezenas de turistas estão retidos.



A PeruRail suspendeu seu serviço por motivos de segurança desde segunda-feira, coincidindo com o início de uma greve regional de 48 horas organizada por membros de sindicatos e organizações sociais.



Os manifestantes protestam contra o aumento dos preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes. Os agricultores também reclamam do descumprimento da chamada segunda reforma agrária anunciada pelo governo do presidente Pedro Castillo.



A PeruRail transporta entre 1.000 e 2.000 turistas por dia entre a cidade de Cusco e Machu Picchu.



Machu Picchu é uma cidadela de pedra construída no século XV pelo inca (imperador) Pachacutec que se ergue imponente em uma colina coberta por uma espessa folhagem que impede que seja vista de baixo.