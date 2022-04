EUA preparam nova ajuda militar à Ucrânia, informa imprensa

Os Estados Unidos estão em vias de aprovar uma nova ajuda militar à Ucrânia, de 800 milhões de dólares, menos de uma semana depois de anunciarem uma remessa do mesmo valor, informou a imprensa nesta terça-feira.



Os detalhes estão sendo elaborados, indicou a rede de TV CNN, que citou três funcionários do alto escalão do governo americano.



A nova ajuda militar deve incluir mais artilharia e dezenas de milhares de projéteis para ajudar a Ucrânia a combater as tropas russas à medida que o conflito aumenta no leste, reportou a NBC News.



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse nesta terça-feira que Biden e outros líderes mundiais participaram de uma ligação na qual discutiram o fornecimento de armas, munição adicional e outras formas de ajuda militar à Ucrânia.



A maior parte da ajuda militar internacional recebida por Kiev desde o outono passado provém dos Estados Unidos. A Ucrânia já recebeu mais de 3,2 bilhões de dólares em assistência de segurança do governo Biden, sem incluir o novo pacote.