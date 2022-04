O secretário de Estado americano, Antony Blinken, fez um apelo nesta terça-feira (19) para que os líderes de Israel e Palestina "acabem com o ciclo de violência", após um aumento das tensões entre os dois lados nos últimos dias.



Em conversas separadas com o presidente palestino, Mahmud Abbas, e o ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, Blinken enfatizou "a importância de israelenses e palestinos trabalharem para acabar com o ciclo de violência em Israel, Cisjordânia e Gaza, exercendo a moderação e evitando tomar ações que aumentem as tensões", declarou o Departamento de Estado.