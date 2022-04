Ucrânia recebeu caças para fortalecer força aérea, diz Pentágono

A Ucrânia recebeu caças e peças de reposição para reforçar sua aviação, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, nesta terça-feira (19), sem especificar quantos, que tipo de aeronave e sua origem.



"Hoje eles têm mais caças à sua disposição do que há duas semanas", disse o porta-voz a repórteres.



"Sem entrar em detalhes sobre o que outros países enviaram, eu diria que (os ucranianos) receberam aeronaves adicionais e peças de reposição para aumentar sua frota", completou.



Kirby não detalhou o tipo de avião fornecido ao exército ucraniano, que pede o envio de caças há semanas, mas deu a entender que são de fabricação russa.



O porta-voz do Pentágono explicou que os Estados Unidos, que não querem parecer um país beligerante nesta guerra, facilitaram o envio de peças de reposição ao território ucraniano, mas não aviões.



Kiev pedia aos aliados ocidentais os caças Mig-29 que seus soldados sabem pilotar e que um punhado de países do Leste Europeu possuem.



No início de março, foi discutida a possível transferência desses aviões russos da Polônia, mas os Estados Unidos se opuseram por medo de que a Rússia pudesse considerar um envolvimento direto demais da Otan no esforço de guerra.