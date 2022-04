EUA e UE ameaçam impor novas sanções contra a Rússia

Estados Unidos e União Europeia entraram em um "amplo consenso" sobre a necessidade de aumentar a pressão sobre a Rússia, especialmente por meio de "novas sanções", afirmou nesta terça-feira (19) o governo italiano.



Os países aliados também acordaram sobre a necessidade de "aumentar o isolamento internacional de Moscou", informou a nota.



O anúncio foi confirmado pela presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. "Reforçaremos ainda mais nossas sanções contra a Rússia e intensificaremos a ajuda financeira e de segurança à Ucrânia", garantiu em um tuíte.



A decisão foi tomada durante uma reunião por videoconferência entre o presidente Joe Biden e os principais aliados dos EUA, dedicada à invasão russa da Ucrânia.



A videoconferência reuniu os líderes da França, Emmanuel Macron; do Reino Unido, Boris Johnson; da Alemanha, Olaf Scholz; da Romênia, Klaus Iohannis; Polônia, Andrzej Duda; Itália, Mario Draghi; Canadá, Justin Trudeau; e Japão, Fumio Kishida.



Também participaram Von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o chefe da Otan, Jens Stoltenberg.



Em nota, Stoltenberg confirmou que os participantes chegaram a um consenso sobre "a importância de fazer a Rússia pagar ainda mais caro" pela invasão da Ucrânia.



O governo italiano destacou ainda que foi reafirmado "o compromisso mútuo de diversificar as fontes de energia, reduzindo assim a dependência do fornecimento russo".



A porta-voz da Casa Blanca, Jen Psaki, disse que os participantes debateram sobre "esforços coordenados para continuar infligindo custos econômicos significativos para que a Rússia pague" por suas ações.



O aumento das sanções é anunciado em meio a uma nova fase da ofensiva russa contra a Ucrânia na região de Donbass (leste).



Os separatistas pró-Moscou controlaram partes do Donbass desde 2014 em duas repúblicas autoproclamadas nas províncias de Donetsk e Luhansk.