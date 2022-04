Cuba e EUA realizarão primeiro encontro de alto nível para falar de migração

Cuba e Estados Unidos realizarão, na quinta-feira (21) em Washington, negociações sobre migração, no encontro de mais alto nível entre os dois países desde que o presidente Joe Biden chegou ao poder, anunciou a chancelaria cubana nesta terça-feira (19).



"Nesta quinta-feira, 21 de abril, acontecerá em Washington D.C. uma nova Rodada de Negociações Migratórias entre delegações de #Cuba e Estados Unidos", disse a chancelaria em sua conta do Twitter.



O vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío, presidirá a delegação da ilha, disse a dependência.



A reunião acontecerá em um momento em que Cuba vive uma emigração maciça de cubanos e em meio à pior crise econômica na ilha há quase três décadas.



Desde que Nicarágua eliminou em 22 de novembro o visto para os cubanos, milhares de habitantes viajaram por diferentes rotas para esse país aliado de Havana para tentar alcançar a fronteira dos Estados Unidos, onde podem recorrer à Lei de Ajustamento, de 1964, que privilegia os cidadãos da ilha com residência em um ano.



Segundo a Alfândega dos Estados Unidos, desde outubro do ano passado até março de 2022, mais de 78.000 cubanos entraram no país pela fronteira com o México.



Havana acusou Washington de pressionar os governos latino-americanos a exigir um visto de trânsito para os cubanos que fazem escala em seus aeroportos. Também criticou os Estados Unidos por não cumprirem o acordo migratório de conceder 20.000 vistos anuais aos cubanos.



