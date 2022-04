Campo de Mauthausen não convidará embaixador russo para cerimônia

Os embaixadores da Rússia e de Belarus não são bem-vindos na comemoração de 15 de maio da libertação do campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, informou o comitê organizador nesta terça-feira.



"A participação dos dois países seria incompatível com o juramento de Mauthausen dos prisioneiros sobreviventes e seu desejo de paz e liberdade", justificou seu presidente, Willi Mernyi, à imprensa local.



Uma mensagem foi enviada pessoalmente aos dois representantes, confirmou uma porta-voz contactada pela AFP.



"Os grandes sacrifícios feitos pela União Soviética como membro dos Aliados na luta contra o nacional-socialismo e na libertação de numerosos campos nunca serão esquecidos", escreveram os comitês austríaco, internacional e o memorial de Mauthausen em um comunicado, lembrando "o sofrimento inimaginável infligido aos detidos soviéticos".



Mas, acrescentam, "condenamos fortemente" a invasão russa da Ucrânia, com o apoio de Belarus, e "exigimos o fim imediato da guerra".



Embora os embaixadores não sejam bem-vindos na cerimônia, associações, sobreviventes e suas famílias são.



Inaugurado em agosto de 1938 pelas SS, cinco meses após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, o campo de Mauthausen era destinado a "inimigos políticos incorrigíveis" do regime nazista.



Numerosos prisioneiros de guerra foram mantidos neste campo e seus 49 anexos, especialmente soviéticos e poloneses, mas também combatentes da resistência, criminosos de direito comum, homossexuais e judeus.



Mauthausen foi libertado em maio de 1945 pelas tropas americanas. No total, 200.000 pessoas estavam nele, e quase metade pereceu, vítimas de fome, doenças ou nas câmaras de gás.