Biden se reúne com aliados para discutir guerra na Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, encontra-se nesta terça-feira (19) em uma reunião virtual sobre a ofensiva russa na Ucrânia com seus principais aliados - anunciou a Casa Branca, no momento em que a Rússia lança dezenas de ataques no leste pelo Donbass.



A videoconferência começou antes das 10h locais (11h no horário em Brasília) e reúne os líderes da França, Emmanuel Macron; Reino Unido, Boris Johnson; Alemanha, Olaf Scholz; Romênia, Klaus Iohannis; Polônia, Andrzej Duda; Itália, Mario Draghi; Canadá, Justin Trudeau; e Japão, Fumio Kishida.



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, e os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, respectivamente, também participam do encontro virtual, informou a Casa Branca.



Com eles, o presidente Biden discutirá o "apoio contínuo à Ucrânia e os esforços para responsabilizar a Rússia", disse um funcionário americano à AFP.



Em campanha pela reeleição, Macron havia antecipado ontem que discutiria com seus colegas "o tema das sanções" contra a Rússia.



Ao ser questionado na segunda-feira sobre o anúncio de possíveis novas sanções americanas, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que Washington vai "reforçá-las" enquanto a Rússia continuar "sua campanha contra a Ucrânia".



Esta reunião acontece depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmar que a Rússia iniciou uma grande ofensiva ontem no leste de seu país. A região se tornou o novo alvo estratégico das forças de Moscou, após sua retirada da região de Kiev. Parte deste território ucraniano está nas mãos de forças separatistas pró-Rússia desde 2014.