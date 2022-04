Suspeitos de cumplicidade nos ataques de Paris são julgados em Bruxelas

A justiça belga iniciou nesta terça-feira (19) o julgamento de 14 acusados de cumplicidade com os autores dos ataques de 2015 que deixaram mais de cem mortos em Paris.



As audiências, em um tribunal na sede da Otan, devem seguir até 20 de maio, mas a decisão final será anunciada ainda mais tarde.



Em paralelo, 20 suspeitos são julgados em Paris, em um processo que começou em setembro e deve se estender até final de julho.



O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques em Paris e Saint Denis.



Os jihadistas ativaram cinturões de explosivos do lado de fora do estádio Stade de France, enquanto homens armados em um automóvel disparam contra os clientes de restaurantes e bares.



Em seguida, três extremistas mataram 90 pessoas que assistiam a um espetáculo musical na casa de shows Bataclan.



Segundo a acusação, parte do ataque foi planejado na Bélgica.



Alguns dos suspeitos são próximos a Salah Abdeslam, um cidadão francês de 32 anos e único provável agressor sobrevivente, que está sendo julgado em Paris.



A promotoria alega que o os acusados tinham conhecimento das intenções do grupo e ajudaram Abdeslam, que vivia no bairro de Molenbeek, em Bruxelas, a se esconder durante os quatros meses posteriores aos ataques.