Kiev anuncia nova troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia

Setenta e seis ucranianos foram libertados em uma nova troca de prisioneiros com a Rússia, anunciou o governo ucraniano nesta terça-feira, sem revelar quantas pessoas foram entregues às autoridades russas.



"Trocamos 60 militares, incluindo 10 oficiais. Dezesseis civis também voltaram para casa", afirmou a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk.



Esta é, segundo ela, a quinta troca de prisioneiros desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.



Os serviços de segurança ucranianos divulgaram um vídeo na segunda-feira em que o empresário Viktor Medvedchuk, detido na Ucrânia e considerado próximo ao presidente russo Vladimir Putin, pede para ser trocado por soldados e civis cercados na cidade de Mariupol.



No mesmo dia, a televisão estatal russa exibiu um vídeo em que dois prisioneiros, identificados como os cidadãos britânicos Shaun Pinner e Aiden Aslin, afirmam que foram capturados em combates na Ucrânia e pedem ao primeiro-ministro Boris Johnson que negocie sua libertação em troca do empresário Viktor Medvedchuk.