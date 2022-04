Rússia expulsa 36 diplomatas europeus como medida de represália

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (19), a expulsão de 36 diplomatas belgas e holandeses, como resposta a medidas similares tomadas por seus respectivos países após a ofensiva de Moscou na Ucrânia.



Tratam-se de 21 diplomatas belgas e 15 holandeses, entre eles 14 empregados da embaixada holandesa em Moscou e um do consulado em São Petersburgo (nordeste), segundo um comunicado do ministério russo das Relações Exteriores.



Todos eles terão duas semanas para sair da Rússia, indicou a mesma fonte.



A diplomacia russa também disse que havia convocado o embaixador de Luxemburgo, nesta terça-feira, para "protestar energicamente" pela expulsão de um diplomata russo por parte desse país.



A Rússia "se reserva ao direito de tomar medidas de represália" contra esta expulsão "inamistosa e infundada", acrescentou o comunicado do ministério.



Em uma declaração, o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Wopke Hoekstra, disse que lamenta a medida de Moscou.



"Agora veremos quais são as consequências de que tantos colegas tenham que abandonar Moscou e São Petersburgo", apontou.



Nas últimas semanas, outros países europeus, como Alemanha, França, Itália e Espanha, expulsaram diversos diplomatas russos.



Em alguns casos, estas expulsões pretendiam responder oficialmente à eclosão do conflito na Ucrânia por parte das forças russas e aos abusos de que são acusadas pelo Ocidente. Em outros casos, iam acompanhadas de acusações de espionagem.



Moscou, por sua vez, prometeu responder a cada uma destas expulsões. A Rússia já expulsou diversos diplomatas europeus como represália.