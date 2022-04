Duas pessoas são condenadas em Hong Kong por pedir voto em branco

Um homem e uma mulher se tornaram, nesta terça-feira (19), os dois primeiros condenados por ter pedido para votar em branco nas eleições locais de Hong Kong em dezembro passado.



O vendedor Chan Kin-man, de 36 anos, e a secretária Alice Leung, de 65, foram condenados a dois meses de prisão e a outros 18 meses em suspenso por uma juíza de Hong Kong, após serem declarados culpados de "incitar outros" a não votar ou a anular o voto.



Ambos haviam sido detidos em 19 de dezembro de 2021, a data das eleições, por terem publicado no Facebook um chamado para votar em branco de um ex-deputado no exílio.



Ainda que o voto em branco não seja um delito em Hong Kong, a juíza Bina Chainrai determinou, nesta terça-feira (19), que a mensagem compartilhada era ilegal porque além de "pedir ao povo que votasse em branco" o incitava a "mostrar seu descontentamento com o governo".



A abstenção ou o voto em branco ou nulo seguem sendo legais em Hong Kong, mas o fomento a essas práticas está tipificado como delito desde esse ano.



Os infratores enfrentam a até três anos de prisão e uma multa de 200.000 dólares de Hong Kong, 22.805 euros.