Governo francês apresentará demissão "dias" após eventual reeleição de Macron

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou nesta terça-feira que o governo apresentará sua demissão "dias" após a eventual reeleição do presidente Emmanuel Macron, que as pesquisas apontam como o vencedor do segundo turno de domingo.



"Sou dos que esperam firmemente que o presidente Emmanuel Macron será reeleito no domingo", disse Castex à rádio France Inter, antes de defender um "novo impulso" caso o chefe de Estado centrista conquiste um novo mandato de cinco anos.



"Após a reeleição, nos dias seguintes, como determina a tradição, apresentarei minha demissão e a do governo ao presidente", afirmou o chefe de Governo, que se declarou "muito mobilizado" para o segundo turno de domingo.



As pesquisas apontam que Macron, com entre 53% e 55,5% dos votos, vencerá novamente a candidata de extrema-direita Marine Le Pen (44,5% e 47%), mas esta última avançará na comparação com a disputa de 2017 (66% a 34%, respectivamente).