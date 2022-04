Rússia anuncia dezenas de ataques durante a noite no leste da Ucrânia

A Rússia anunciou nesta terça-feira (19) que executou dezenas de bombardeios durante a noite no leste da Ucrânia, enquanto o governo de Kiev afirma que o exército russo iniciou uma grande ofensiva na região do Donbass.



O ministério da Defesa da Rússia afirmou que "mísseis de alta precisão das forças russas neutralizaram 13" posições ucranianas em diferentes partes da região de Donbass, incluindo a cidade-chave de Sloviansk.



Além disso, destacou que outros bombardeios "tomaram como alvos 60 objetivos militares da Ucrânia", incluindo cidades próximas à linha de frente leste.



De acordo com o comunicado, as tropas destruíram dois depósitos de mísseis táticos Tochka-U em Chervona Polyana, na região de Lugansk (leste), e em Balakliya, na região de Kharkiv (nordeste).



Um total de 1.260 alvos militares foram atingidos por mísseis e artilharia durante a noite, acrescentou o ministério.



"Os sistemas de defesa aéreo russos derrubaram um caça ucraniano MiG-29 perto da cidade de Malynivka, na região de Donetsk", afirma o comunicado.



Na segunda-feira à noite, as autoridades ucranianas anunciaram que a Rússia havia iniciado uma grande ofensiva no leste do país, uma nova fase após quase dois meses de campanha militar.