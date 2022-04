A Rússia pediu nesta terça-feira a todos os militares ucranianos que "deponham as armas" imediatamente e deu um ultimato aos que defendem a cidade de Mariupol para que acabem com "resistência insensata".



"Não desafiem a sorte, tomem a decisão correta, a de acabar com as operações militares, e deponham as armas", afirmou o ministério da Defesa da Rússia em uma mensagem às forças ucranianas.



Em um trecho do comunicado que se refere aos que resistem na zona industrial de Azovstal, em Mariupol, a nota promete que "salvarão suas vidas' caso se rendam a partir de meio-dia de terça-feira.