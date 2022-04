Ucrânia anuncia terceiro dia consecutivo sem corredor humanitário

Pelo terceiro dia consecutivo, nenhum corredor humanitário de retirada de civis será organizado na Ucrânia, pela falta de acordo com a Rússia, anunciou nesta terça-feira (19) a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.



"Hoje, 19 de abril, lamentavelmente não há um corredor humanitário. Os bombardeios intensos continuam no Donbass, leste do país", afirmou Vereshchuk no Telegram.



As forças russas iniciaram uma grande ofensiva na segunda-feira nesta região do país, afirmaram as autoridades.



Vereshchuk disse que os "russos se negam a abrir um corredor" para a retirada de civis da cidade portuária cercada de Mariupol até Berdyansk.



"Seguimos com as difíceis negociações para os corredores humanitários nas regiões de Kherson e Kharkiv", no sul e leste, respectivamente, acrescentou.