Mineiro em defesa da Ucrânia

Morador de Poços de Caldas, Fábio já está em território ucraniano (foto: Arquivo Pessoal)





Enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciava ontem o início da ofensiva russa contra o Leste da Ucrânia, uma região parcialmente sob o controle de separatistas pró-russos e onde se intensificaram os combates, um mineiro se preparava para guerrear no conflito. O motorista de aplicativos Fábio Júnior de Oliveira, de 42 anos, natural de Passos, com família em Itaú de Minas e morador de Poços de Caldas, reuniu dinheiro em vaquinha virtual e partiu para a Ucrânia para integrar a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, uma unidade militar formada por estrangeiros que queiram combater os russos no país do Leste Europeu.





Ele chegou pela Polônia e integra uma base militar onde atua como tradutor da língua inglesa para os demais combatentes de língua hispânica durante os treinamentos de guerra de que participa. Ex-militar, sargento formado pela Escola de Formação de Soldados, Fábio diz que foi treinado para acudir o país em caso de necessidade. Assim que viu que a Ucrânia estava recebendo voluntários com experiência, ele não pesou duas vezes e resolveu ir. “Entrei em contato com a embaixada da Ucrânia na Polônia e recebi um e-mail deles confirmando o meu alistamento. Devo ir para a Cracóvia e lá tem um hotel da Legião Ucraniana esperando os voluntários”, disse há um mês, antes de ir. Depois, cruzou até a Ucrânia em caminhão do Exército porque o espaço aéreo está tomado.





Fábio entrou em solo ucraniano na sexta-feira, em Yavoriv, que já foi bombardeada. “Estou fazendo o mesmo treinamento de combatente, vou pro combate do mesmo jeito, só que estou fazendo as traduções de inglês. Temos um grupamento hispânico e português. São pessoas que vieram para cá como voluntárias, exatamente como eu, só que não falam a língua inglesa”, conta.





DISPENSA





A base militar onde Fábio está agora fica quase na fronteira com a Polônia. “Aqui estamos em treinamento e não vimos nada de mais. O que aconteceu de chato aqui nesta base foi que nove brasileiros foram mandados embora porque os ucranianos cobraram uma postura em relação ao presidente (Jair Bolsonaro), pelas posições dele no G-20 (em reunião, em março, o presidente do Brasil disse não estar de acordo com a exclusão da Rússia do grupo). Se eu não tivesse sido firme e dissesse que as posturas dele não nos interessam e que estávamos ali para guerrear seriamente, seríamos mandados embora também”, conta. Quatro outros voluntários brasileiros conseguiram ficar na base.





Ainda ontem, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o início da ofensiva russa contra o Leste da Ucrânia. "Agora podemos dizer que as tropas russas começaram a batalha por Donbass, para a qual se prepararam durante muito tempo. Uma grande parte de todo o Exército russo se dedica agora a esta ofensiva", declarou Zelensky em discurso divulgado pelo Telegram. "Não importa quantos soldados russos forem trazidos até aqui, lutaremos", garantiu.





Desde que anunciou a retirada de suas tropas da região de Kiev, a Rússia concentra suas forças armadas no Leste da Ucrânia, alvo de bombardeios frequentes.





O Exército ucraniano anunciou há várias semanas uma grande ofensiva de Moscou contra a região do Donbass, grande parte da qual está sob controle dos separatistas pró-russos das autoproclamadas repúblicas de Luhansk e Donetsk. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou realizar uma operação militar na Ucrânia para salvar os russos deDonbass do "genocídio" orquestrado pelos "nazistas" ucranianos.