México inicia nacionalização de seu lítio

O México deu um passo na direção da nacionalização do lítio em seu território, após a aprovação pelos deputados de uma reforma que exclui o setor privado da exploração desse mineral essencial para baterias de carros elétricos e novas tecnologias.



A reforma da lei de mineração, que ainda deve ser debatida no Senado, foi aprovada por 298 votos com o respaldo do Morena, partido no poder, de seus aliados e da oposição do Movimento Cidadão.



A proposta foi enviada ao Legislativo na noite de domingo pelo presidente Andrés Manuel López Obrador logo após sua iniciativa de modificar a Constituição para o setor de energia fracassar na Câmara dos Deputados, onde eram necessários dois terços dos votos.



Mas a reforma da lei de mineração, por ser secundária, exigia o voto de metade dos 500 assentos, e o Morena e seus aliados conseguiram até confortavelmente dispensar todos os procedimentos legislativos para aprová-la em questão de horas.



O texto enviado por López Obrador aponta o lítio como patrimônio nacional e deixa sua exploração e uso nas mãos de uma empresa estatal, sem a participação do setor privado, seja por nacionais ou estrangeiros.



Governos anteriores estenderam oito concessões, mas a reforma não especifica se elas continuarão em vigor. López Obrador indicou que as licenças serão respeitadas se as empresas privadas provarem que estão prestes a iniciar a produção.



A fracassada iniciativa de reforma constitucional para o setor elétrico contemplava a nacionalização do lítio, além de reservar pelo menos 54% da produção de energia para a Comissão Federal de Eletricidade estadual, contra os 38% que administra atualmente.



Os esforços de López Obrador para reformar o marco legal em matéria de energia são rejeitados pelos governos e empresas dos Estados Unidos, Canadá (parceiros do México no acordo comercial A-ME) e Espanha, que os consideram contrários aos investimentos.



O Senado também é dominado pelo partido no poder e prevê-se que as alterações à lei de mineração sejam aprovadas de forma célere.



O México tem projetos em fase exploratória, o mais avançado no estado de Sonora (norte), mas, segundo especialistas, o processo para torná-lo rentável pode levar até duas décadas.