Objetos pessoais de ex-juíza do Supremo dos EUA serão leiloados

Cerâmicas de Picasso, pinturas e um casaco de vison: uma coleção de objetos pessoais de Ruth Bader Ginsburg será leiloada nos Estados Unidos, o que revela a surpreendente popularidade da ex-decana progressista da Suprema Corte do país.



O dinheiro arrecadado será destinado aos cofres da ópera de Washington, uma arte pela qual se apaixonou a famosa juíza falecida em setembro de 2020, aos 87 anos.



Entre os lotes principais que serão colocados em leilão, que está previsto para os dias 27 e 28 de abril, está o casaco de vison da magistrada, conhecida por seu modo antiquado de se vestir, o que não lhe impediu de se tornar um ícone entre os jovens, apesar da austeridade da instituição judicial da qual fez parte durante 25 anos.



Bader Ginsburg ficou conhecida do público como advogada na década de 1970, quando conseguiu derrubar nos tribunais uma série de leis discriminatórias para as mulheres.



Nomeada por Bill Clinton em 1993, foi a segunda mulher a integrar a Suprema Corte dos Estados Unidos, onde defendeu outras causas progressistas, como os direitos das minorias sexuais e dos imigrantes.



Por seu trabalho, Bader Ginsburg se consagrou como um símbolo entre os democratas.



Suas luvas de malha fina, seu colar de pérolas e os babados de chiffon que adornavam sua toga preta de juíza se tornaram emblemáticos.



Em 2016, o público do Kennedy Center, em Washington, a saudou com uma ovação quando subiu ao palco da ópera para interpretar um pequeno papel de oradora, aos 83 anos.



"A juíza era uma campeã das artes em sentido amplo, mas nada se aproximava de sua paixão pela ópera. Ela comparecia regularmente a eventos na ópera nacional de Washington", declarou a instituição cultural quando Bader Ginsburg faleceu.