Kendrick Lamar anuncia novo álbum para 13 de maio

Kendrick Lamar anunciou nesta segunda-feira (18) que irá lançar em 13 de maio seu quinto álbum de estúdio, o primeiro projeto de longa duração do rapper desde o aclamado "DAMN.", de 2017.



O ganhador do Prêmio Pulitzer tuitou misteriosamente um link para o anúncio em resposta ao tuíte de um usuário que dizia: "Kendrick Lamar está oficialmente aposentado".



Lamar, de 34 anos, direcionou o público para seu site, oklama.com, uma página em branco com duas pastas. Em uma delas, está um breve comunicado de que um álbum intitulado "Mr. Morale and the Big Steppers" será lançado em 13 de maio.



A estrela do rap já recorreu aos versos para abordar as relações raciais e sua própria busca interna, com um som que incorpora o jazz e a palavra falada.



Ao honrá-lo com o Pulitzer, a direção do prêmio descreveu o álbum "DAMN." como "uma coleção de canções virtuosas unidas por sua autenticidade vernacular e dinamismo rítmico que oferece vinhetas que capturam a complexidade da vida afro-americana moderna".



Lamar também fez a curadoria e contribuiu com várias músicas para a trilha sonora do filme "Pantera Negra", incluindo sua colaboração com SZA, "All The Stars", indicada ao Grammy e ao Oscar.



Desde então, tem gravado colaborações musicais, como uma participação no álbum de seu primo Baby Keem.



Uma série de alarmes falsos de novas músicas do renomado artista já surgiram nas redes sociais, mas o anúncio de segunda-feira parece ser o sinal mais concreto dos planos do rapper até agora.



"Todas as informações factuais para este lançamento virão diretamente apenas desta fonte", dizia o comunicado.



