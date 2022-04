Zelensky anuncia início da ofensiva russa no leste da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (18) o início da ofensiva russa contra o leste da Ucrânia, uma região parcialmente sob o controle de separatistas pró-russos e onde se intensificaram os combates.



"Agora podemos dizer que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbass, para a qual se prepararam durante muito tempo. Uma grande parte de todo o exército russo se dedica agora a esta ofensiva", declarou Zelensky em um discurso divulgado pelo Telegram.



"Não importa quantos soldados russos forem trazidos até aqui, lutaremos. Vamos nos defender", garantiu.



Pouco antes, o governador ucraniano da região de Lugansk, Serguei Gaidai, também anunciou o início da ofensiva russa contra o leste da Ucrânia.



"Isso é um inferno. A ofensiva da qual falamos há semanas começou", disse Gaidai no Facebook. "Há combates em Rubizhne e Popasna, combates incessantes em outras cidades pacíficas", completou.



Pelo menos oito civis morreram nesta segunda-feira por disparos e ataques russos, de acordo com as autoridades regionais.



Quatro pessoas morreram em Kreminna, uma pequena cidade da região de Lugansk tomada pelos russos nesta segunda-feira, declarou Gaidai no Telegram.



Outras quatro pessoas faleceram na região de Donetsk, segundo o governador ucraniano dessa região, Pavlo Kyrylenko.



"Dois em Torske, um em Chandrigalove e outro em Razdolne. Outras cinco pessoas ficaram feridas".



Desde que anunciou a retirada de suas tropas da região de Kiev, a Rússia concentra suas forças armadas no leste da Ucrânia, alvo de bombardeios frequentes desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.



O exército ucraniano anunciou há várias semanas uma grande ofensiva de Moscou contra a região do Donbass, grande parte da qual está sob controle dos separatistas pró-russos das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk.



O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou realizar uma operação militar na Ucrânia para salvar os russos do Donbass do "genocídio" orquestrado pelos "nazistas" ucranianos.