Pelo menos 8 civis mortos por ataques russos no leste da Ucrânia

Ao menos oito civis morreram nesta segunda-feira (18) em bombardeios russos nas regiões de Donestk e Luhansk, onde os combates são intensos, indicaram as autoridades ucranianas locais.



"Várias pessoas queriam fugir" de Kreminna, uma pequena cidade da região de Luhansk que foi dominada pelos russos nesta segunda, disse o governador regional, Sergei Gaidai, em um vídeo publicado no Telegram.



"E as Orcas [apelido depreciativo para as forças russas] atiraram no carro. Quatro pessoas morreram instantaneamente", afirmou, acrescentando que uma pessoa ficou ferida.



Na região de Donetsk, a cerca 20 de quilômetros ao leste de Kreminna, quatro civis morreram em consequência dos bombardeios russos, declarou o governador regional Pavlo Kyrylenko.



"Dois em Torske, um em Chandrigalove e outro em Razdolne. Outras cinco pessoas ficaram feridas", disse ele no Telegram.



Desde que anunciou a retirada de suas tropas da região de Kiev, a Rússia tem concentrado suas forças armadas no leste da Ucrânia, palco de fortes bombardeios desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.