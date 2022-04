A ofensiva das tropas russas no leste da Ucrânia "começou", informou nesta segunda-feira (18) o governador ucraniano da região de Lugansk, Sergei Gaidai.



"Isso é um inferno. A ofensiva da qual falamos há semanas começou", disse Gaidai no Facebook. "Há combates em Rubizhne e Popasna, combates incessantes em outras cidades pacíficas", completou, pouco depois de anunciar no Telegram a morte de quatro civis em Kreminna, uma cidade tomada pelos russos nesta segunda-feira.