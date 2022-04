Novo carregamento de armas americanas começa a chegar à fronteira ucraniana

Os novos envios de armas dos Estados Unidos começaram a chegar às fronteiras da Ucrânia para serem entregues ao exército deste país, assinalou nesta segunda-feira (18) um alto funcionário do Pentágono.



"Quatro voos chegaram dos Estados Unidos ontem à região, com diversos equipamentos", anunciou o funcionário, que pediu anonimato, ao acrescentar que um quinto voo deve chegar nas próximas 24 horas.



Na última quarta-feira, Joe Biden anunciou uma nova ajuda militar de 800 milhões de dólares para a Ucrânia.



Além disso, militares americanos mobilizados no front oriental da Otan desde o início da invasão russa começarão, "nos próximos dias", a formar militares ucranianos na operação de canhões M777 Howitzer, as peças de artilharia de última geração que os Estados Unidos entregaram pela primeira vez ao exército ucraniano.



Apesar de a operação do equipamento não ser muito distinta do que o exército ucraniano já está acostumado, esses canhões utilizam projéteis de 155 mm, os mesmos utilizados pelos países da Otan, enquanto a Ucrânia apenas dispunha de projéteis de 152 mm, fabricados pela Rússia.



Por sua vez, as forças russas começam a sentir o efeito das sanções em seu fornecimento de armas, em particular os mísseis guiados, segundo o alto funcionário do Departamento de Defesa americano.



As sanções "tiveram efeito sobre a capacidade de [o presidente russo, Vladimir] Putin para reabastecer e reequipar, em particular no que diz respeito aos componentes de seus sistemas e mísseis teleguiados com precisão", afirmou.



Por outro lado, "sabemos que [os russos] se esforçam para se reequipar com sua própria indústria de defesa e se preguntam em qual velocidade e em qual grau podem acelerar a produção de armamentos", acrescentou. "As sanções têm efeito sobre suas capacidades para fazer isso."



As armas mais modernas usam chips eletrônicos cujos principais produtores são Taiwan e Coreia do Sul, dois aliados dos Estados Unidos que deixaram de exportar esses produtos à Rússia, em linha com as sanções decretadas contra Moscou pela invasão da Ucrânia.