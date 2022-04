Estados Unidos preparam boicote a sessões do G20 com participação russa

Secretária do Tesouro americano, Janet Yellen pode boicotar reuniões com russos no G20 (foto: Divulgação/TheEconomicClub)

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que representa osesta semana no encontro de ministros das Finanças doalgumas das, se aparticipar delas - informou um funcionário de alto escalão de sua equipe, nesta segunda-feira (18).Os Estados Unidos e seus aliados "continuarão seus esforços" para aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, advertiu o departamento em um comunicado.A secretária de Joe Biden planeja, porém, participar da reunião de abertura do G20 das Finanças, dedicado à economia global.O evento reunirá, na quarta-feira, os ministros das finanças e os banqueiros centrais desses países, incluindo a Rússia.Os Estados Unidos não querem que a presença de autoridades russas no G20 impeça que eles e seus aliados continuem seu trabalho, disse o funcionário, enfatizando que este G20 não pode ser um encontro como outro para a Rússia.O ministro das Finanças russo estará presente virtualmente, pelo menos em algumas sessões, acrescentou.É possível que vários países do G7 deixem a reunião do G20 quando a Rússia falar, segundo informou na sexta-feira o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire.Paralelamente, os Estados Unidos e seus aliados "continuarão seus esforços conjuntos para aumentar a pressão econômica sobre a Rússia", alertou o Departamento do Tesouro americano em comunicado.O funcionário americano esclareceu em particular que aqueles que tentarem evitar essas sanções serão alvos.A secretária americana do Tesouro deve se encontrar com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, mas o dia da reunião não foi especificado.Janet Yellen também realizará uma entrevista coletiva na quinta-feira às 12h00 (horário de Brasília)."A secretária Yellen reforçará o compromisso dos Estados Unidos com o multilateralismo e avançará nas prioridades políticas americanas para uma recuperação econômica inclusiva", informou o Tesouro em seu comunicado.A tributação global no mundo digital, a luta contra a crise climática, bem como "a crescente crise global de segurança alimentar resultante da guerra brutal e ilegal da Rússia contra a Ucrânia" também estarão entre os tópicos destacados por Washington.O G20 das Finanças será realizado na quarta-feira, como parte da semana das Reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial, para as quais são esperadas delegações reduzidas de alguns países em Washington, enquanto as coletivas de imprensa serão em formato virtual.A coletiva de imprensa do G20 acontecerá na quarta-feira às 16h30 (de Brasília).Os países ocidentais querem excluir a Rússia do G20. Mas a Indonésia, que preside o grupo este ano e aparece como uma potência de tamanho médio não alinhada, quer ser "imparcial".