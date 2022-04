Conspiracionista americano Alex Jones declara falência de seu site

O conspiracionista americano de extrema-direita Alex Jones, alvo de vários processos civis movidos pelas vítimas do massacre do colégio de Sandy Hook, em 2012, declarou que seu site Infowars está em falência, segundo um documento divulgado nesta segunda-feira (18) pela mídia local.



Essa decisão, que o coloca sob proteção da lei de falências, também conhecida como "Capítulo 11", permitirá congelar os processos nos tribunais civis enquanto se apresentam planos de recuperação das empresas afetadas, embora estas possam continuar operando.



Esta figura conhecida da extrema-direita, adepto das teorias da conspiração e fundador do Infowars, foi alvo de denúncias durante anos por parte de pais das vítimas do massacre da escola Sandy Hook, na cidade de Newton (estado de Connecticut), por ter afirmado que o massacre foi uma encenação idealizada por opositores às armas de fogo.



O massacre deixou 20 menores e seis adultos mortos em 2012.



Os pais que o denunciaram ordenaram que Alex Jones apresentasse documentos contábeis para confirmar que ganhou milhões de dólares espalhando essa informação falsa. Mais tarde, ele reconheceu publicamente que a morte dos menores foi real.



Alex Jones, de 48 anos, foi processado em tribunais no Texas e Connecticut, onde sofreu vários reveses legais. Em novembro, um juiz deste último estado estabeleceu sua responsabilidade civil, pela qual ele poderia ser obrigado a pagar uma indenização por danos e prejuízos.



A declaração de falência, feita no tribunal de falências do estado do Texas, também afeta as empresas de Alexander (seu nome completo) Jones, IWHealth e Prison Planet TV.