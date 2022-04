Dezenas de pinturas emprestadas pela Rússia estão bloqueadas na Coreia do Sul

Dezenas de pinturas de artistas russos famosos, entre eles Wassily Kandinsky, que foram expostas em Seul, estão bloqueadas devido às sanções que impedem os voos para Rússia após a invasão da Ucrânia, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (18).



As pinturas de 50 artistas - incluindo Kandinsky, Kazimir Malevich e Alexander Rodchenko - foram exibidas no Museu de Arte de Sejong, em Seul, em uma exposição aberta em dezembro que encerrou no domingo.



"Os trabalhos estão sendo preparados para serem devolvidos, mas os voos estão bloqueados pela guerra na Ucrânia", indicaram os organizadores à AFP.



"Mesmo que nada tenha sido confirmado, a parte russa busca recuperá-las por um meio que não seja aéreo", explicaram.



As obras foram emprestadas por instituições como o Museu de Arte do Estado de Nizhny Novgorod e o Museu de Belas Artes de Ekaterinburgo.