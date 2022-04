Presidente do Sri Lanka apresenta novo governo, que exclui vários de seus familiares

O presidente do Sri Lanka apresentou, nesta segunda-feira (18), um novo governo, sem dois de seus irmãos e um sobrinho, em meio a uma crise econômica histórica e com manifestações diárias da população exigindo sua renúncia.



Dezenas de milhares de pessoas continuavam, nesta segunda, pelo 10º dia consecutivo, a protestar em frente à sede do gabinete do presidente Gotabaya Rajapaksa, na capital Colombo, pedindo que o clã Rajapaksa deixe o poder.



O novo governo mantém, porém, o mesmo primeiro-ministro, Mahinda Rajapaksa, irmão mais velho do presidente.



Em contrapartida, o irmão mais velho Chamal e o mais novo Basil perderam o ministério da Irrigação e das Finanças, respectivamente.



O filho mais velho do primeiro-ministro, Namal, à frente da pasta dos Esportes, e que por um tempo foi apresentado como o futuro líder do país, também foi demitido.



O novo Executivo tem agora 21 ministros, ou seja, sete a menos que o anterior, que renunciou em bloco há duas semanas, devido à indignação da população que critica o nepotismo e os gastos públicos.



Os ministros têm à disposição vários carros de luxo, um grande contingente de guarda-costas e benefícios ilimitados para combustível, moradia e lazer.



O novo ministro das Finanças, Ali Sabry, vai liderar uma delegação aos Estados Unidos para iniciar as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) a partir de terça-feira, visando obter um resgate de 3 a 4 bilhões de dólares.



- Novo aumento dos preços do combustível -



O Sri Lanka, que enfrenta sua pior crise econômica desde a independência em 1948, suspendeu o pagamento de sua dívida externa de US$ 51 bilhões na semana passada.



A crise, devido à pandemia de covid-19 que privou o país das suas receitas turísticas, foi agravada por uma série de más decisões políticas, segundo os economistas.



Há semanas, este país insular de 22 milhões de pessoas sofre com apagões e grave escassez de alimentos, combustível e produtos farmacêuticos.



Nesta segunda-feira, a LankaIOC, grande distribuidora de combustíveis do país, anunciou um aumento de 35% dos preços.



Esta subsidiária local da Indian Oil Corporation explicou que a forte desvalorização da rupia a obrigou a prosseguir com este aumento, três semanas após um anterior aumento de 20%.



Por sua vez, a empresa pública Ceylon Petroleum Corporation, que representa dois terços do mercado varejista de combustíveis no Sri Lanka, manteve seus preços por enquanto, embora a maioria de seus postos não tenha gasolina suficiente.



Para tentar melhorar a situação, o governo passou a proibir, a partir de março de 2020, a importação de muitos produtos para preservar suas reservas em moeda estrangeira, a fim de pagar o serviço da dívida.



Há duas semanas, após uma série de renúncias entre seus aliados, o presidente Rajapaksa perdeu sua maioria parlamentar.



Os partidos da oposição, que se recusaram a aceitar a proposta de formar um governo de união liderado por Gotabaya e Mahinda Rajapaksa, declararam que farão todo o possível para derrubar o governo com um voto de desconfiança nas próximas semanas.