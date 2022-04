Bolsonaro quer fim da emergência sanitária por covid-19

O governo deve levantar nos "próximos dias" a emergência sanitária decretada em fevereiro de 2020 pela chegada da covid-19, já que o número de mortos e de contágios diminuiu drasticamente - informou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no domingo (17).



"Gracas à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos condições hoje de anunciar o fim da emergência de saúde pública", afirmou Queiroga em um pronunciamento em rede nacional.



Queiroga disse que, "nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão" para concretizar, oficialmente, o fim da emergência sanitária decretada em 3 de fevereiro de 2020 e que permite o uso de vacinas de emergência e a compra de medicamentos sem licitação, entre outras medidas extraordinárias contra a covid-19.



"Esta medida, no entanto, não significa o fim da covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus", ressaltou o ministro.



A determinação surge semanas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter pedido a Queiroga que decretasse o "fim da pandemia" para que o Brasil voltasse à "normalidade".



O anúncio do levantamento coincide com o relaxamento das medidas contra o coronavírus e com a queda drástica no número de óbitos semanais, com mais de 75% dos 213 milhões de brasileiros totalmente imunizados.