As forças de segurança da Ucrânia divulgaram nesta segunda-feira um vídeo que mostra o empresário Viktor Medvedchuk, próximo ao presidente russo Vladimir Putin e que foi detido pelas tropas de Kiev, pedindo para ser trocado por soldados e civis cercados na cidade de Mariupol.



"Quero falar ao presidente russo Vladimir Putin e ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenski para pedir que me troquem por defensores ucranianos e por moradores de Mariupol", afirmou no vídeo.