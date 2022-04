Os disparos do exército paquistanês no sábado contra o leste do Afeganistão causaram 47 mortos, segundo um novo balanço das autoridades afegãs comunicado neste domingo (17).



"Quarenta e um civis, principalmente mulheres e crianças, morreram (...) em bombardeios aéreos das forças do Paquistão (...) na província de Khost", disse à AFP Shabir Ahmad Osmani, diretor de informação e cultura em Khost. Outro responsável afegão informou, no sábado, seis mortos na província de Kunar.