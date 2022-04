Coreia do Norte testa novo sistema para melhorar eficácia de 'armas nucleares táticas'

A Coreia do Norte testou um novo sistema de armamento, sob a supervisão do líder Kim Jong Un, para melhorar a eficácia de suas "armas nucleares táticas", conforme assegurou a agência estatal de notícias KCNA neste domingo (17, noite de sábado em Brasília).



A nova "arma tática guiada" é de "grande importância para melhorar a potência de fogo das unidades de artilharia de longo alcance de primeira linha e melhorar a eficiência do funcionamento das armas nucleares táticas", declarou a KCNA.



A agência assinalou que o teste foi realizado com sucesso, mas não especificou quando o mesmo aconteceu.



Kim deu à equipe de pesquisa militar "instruções importantes para incrementar as capacidades defensivas e as forças nucleares de combate", assinalou a KCNA.



Na sexta-feira, a Coreia do Norte comemorou o 110º aniversário de nascimento do fundador nacional e avô do atual líder, Kim Il Sung, com uma enorme marcha, fogos de artifício e danças sincronizadas, mas sem o tradicional desfile militar que era esperado pelos analistas.



Os observadores, assim como responsáveis de Coreia do Sul e Estados Unidos, temiam a possibilidade de um teste nuclear para marcar este aniversário, que acontece em meio ao aumento de testes armamentistas do regime Juche.



Há três semanas, Pyongyang testou o míssil balístico intercontinental mais potente de sua história, o primeiro teste envolvendo um projétil deste tipo desde 2017.



Com esse lançamento, o regime pôs fim à moratória autoimposta sobre armas de longo alcance e nucleares.