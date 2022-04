Boris Johnson viajará à Índia para falar de comércio e segurança

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, viajará no próximo fim de semana à Índia, onde se reunirá com seu colega Narendra Modi e manterá conversas comerciais e estratégicas, informou o governo britânico neste sábado (16).



"No momento em que nossa paz e nossa prosperidade estão ameaçadas por Estados autocráticos, é vital que as democracias e os amigos se mantenham unidos", disse Boris Johnson em comunicado.



"A Índia, grande potência econômica e maior democracia do mundo, é um parceiro estratégico de grande importância para o Reino Unido nestes tempos incertos", acrescentou.



A visita de Johnson se concentrará no "que conta de verdade" para as populações dos dois países, "desde a geração de emprego e o crescimento econômico, até segurança energética e defesa".



Reino Unido e Índia têm posições bastante distintas sobre a situação na Ucrânia. Enquanto Londres aumenta as sanções econômicas contra a Rússia e apoia Kiev por meio do envio de armas, o governo de Modi não condenou abertamente a invasão russa na ONU.



Para a Índia, a Rússia é um "grande amigo" e "um pilar crucial" de sua política externa, pois é um parceiro estratégico para sua segurança nacional.



No dia 22 de abril, Johnson e Modi manterão "discussões em profundidade" na capital Nova Déli sobre "defesa estratégica" e "associações diplomáticas e econômicas", segundo o gabinete do premiê britânico.



As conversas têm como objetivo "fortalecer nossa associação estreita e intensificar a cooperação em matéria de segurança na região do Indo-Pacífico", acrescentou Downing Street.



Depois do Brexit, o Indo-Pacífico passou a ser uma prioridade para a diplomacia britânica. Nesse sentido, Johnson também tentará avançar nas negociações para iniciar um acordo de livre comércio com a Índia.