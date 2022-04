Repórter esfaqueado da Globo foi vítima de roubo, aponta investigação

O jornalista Gabriel Luiz, que foi gravemente esfaqueado na última quinta-feira em Brasília, foi vítima de um roubo, informou a polícia neste sábado (16), com base em investigações preliminares.



"Até o momento, as conclusões da autoridade policial que preside os fatos apontam a prática do crime de latrocínio tentado, cometido por dois indivíduos", afirmou a Polícia Civil do Distrito Federal em um e-mail enviado à AFP.



"Não há, até agora, qualquer indício que traga relação do crime com a profissão do jornalista", acrescentou a polícia, que prendeu um jovem de 19 anos e um menor de idade que confessaram ter cometido o assalto.



"As diligências continuam", indicou a polícia.



O jornalista, de 29 anos, trabalha na TV Globo e foi esfaqueado em um estacionamento da região sudoeste da capital brasileira, perto de sua casa.



Os assaltantes levaram sua carteira e celular, que foram posteriormente encontrados pela polícia nas proximidades.



Luiz sofreu sérias pancadas e perfurações no estômago, pulmão, pâncreas e diafragma, e teve que passar por diversas cirurgias.



Neste sábado ele ainda estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, após ser extubado, ficou "lúcido", segundo declarações do pai à TV Globo.



Pelo menos 1.428 pessoas morreram no Brasil vítimas de roubo em 2020, 33 delas no Distrito Federal, segundo o último relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), ONG que coleta dados oficiais.