Biden organizará cúpula do sudeste asiático em meados de maio em Washington

O presidente dos EUA, Joe Biden, receberá os líderes dos países do Sudeste Asiático em Washington nos dias 12 e 13 de maio para uma cúpula extraordinária com líderes dessa região-chave na estratégia de combate à ascensão da China.



Esta cúpula entre Biden e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) "demonstrará o compromisso contínuo" dos Estados Unidos com este bloco regional "reconhecendo seu papel central em fornecer soluções duradouras para os desafios mais urgentes", enfatizou a Câmara em um nota da Casa Branca neste sábado (16), referindo-se em particular a questões como a pandemia de covid-19 e o aquecimento global.



"Ser um parceiro forte e confiável para o Sudeste Asiático é uma das principais prioridades" do governo democrata, disse.



A Casa Branca reiterou o objetivo dos EUA de "promover um Indo-Pacífico livre e aberto, seguro, conectado e resiliente", mantra usado por Washington para expressar sua defesa da região Ásia-Pacífico contra ambições hegemônicas e apetites territoriais crescentes da China.



A ASEAN agrupa dez países (Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia, Filipinas, Vietnã, Mianmar, Camboja, Laos e Brunei), vários dos quais fazem fronteira com o Mar da China Meridional, onde os atritos com a China estão cada vez maior.



Após a retirada caótica do Afeganistão, o confronto competitivo com Pequim emergiu como o principal desafio da política externa dos EUA, mas o governo Biden foi forçado a se concentrar em outras questões globais críticas, como a invasão russa da Ucrânia.