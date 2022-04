Seis mortos e 29 desaparecidos após naufrágio na costa da Líbia

Seis imigrantes foram encontrados mortos e outras 29 pessoas estão desaparecidas e presumivelmente mortas depois que seu barco virou na costa da Líbia, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) neste sábado (16).



"Um pequeno barco de madeira que transportava cerca de 35 imigrantes virou na costa de Sabratha (oeste) ontem. Os corpos de seis pessoas foram encontrados, enquanto outros 29 estão desaparecidos e supostamente mortos", tuitou o escritório da OIM na Líbia.



"Pelo menos 53 imigrantes foram dados como mortos ou desaparecidos na costa da Líbia apenas nesta semana", disse a agência das Nações Unidas.



O país do norte da África é um importante ponto de passagem para dezenas de milhares de migrantes que todos os anos tentam chegar à Europa pela costa italiana, a cerca de 300 km de distância.



A maioria deles de países da África Subsaariana, esses candidatos ao exílio são perseguidos por contrabandistas, quando não morrem tentando atravessar.



Atolada em uma grande crise política desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia é regularmente criticada por maus-tratos a migrantes, principalmente em centros de detenção.



Desde o início do ano, "pelo menos 475 pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo" por esta estrada, segundo um relatório da OIM datado de 11 de abril, antes do naufrágio anunciado neste sábado.