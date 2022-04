Bombardeio russo em fábrica militar de Kiev deixa um morto

Uma fábrica que produz tanques nos arredores de Kiev foi alvo de um bombardeio russo neste sábado (16), no qual pelo menos uma pessoa foi morta, disseram fontes oficiais.



Em Moscou, o Ministério da Defesa russo disse que houve um bombardeio de uma fábrica militar em Kiev, um dia depois que as autoridades alertaram que intensificariam seus ataques à capital ucraniana.



"Armas ar-terra de longo alcance e alta precisão destruíram edifícios de uma fábrica de produção de armas em Kiev", disse o ministério em comunicado na rede Telegram.



Conforme verificado por um repórter da AFP, um número significativo de soldados e policiais foi ao local e impediu o acesso ao complexo industrial, de onde saía fumaça.



O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que pelo menos uma pessoa foi morta no ataque e várias pessoas ficaram feridas.



"Nossas forças fazem o possível para nos proteger, mas o inimigo é insidioso e implacável", disse o prefeito.



Klitschko mais uma vez pediu aos habitantes que deixaram Kiev que não voltassem ainda e permanecessem em um "lugar seguro".



Na sexta-feira, um ataque russo teve como alvo uma fábrica na região de Kiev que fabricava mísseis Neptune, usados na quinta-feira pelo exército ucraniano para afundar o "Moskva", o carro-chefe da frota russa, segundo fontes de Kiev.



Os ataques russos a Kiev são raros desde o final de março, quando Moscou retirou suas tropas da capital e anunciou que estava concentrando sua ofensiva no leste da Ucrânia.