EUA 'profundamente preocupado' com confrontos em Jerusalém

Os Estados Unidos afirmaram estar "profundamente preocupados", após mais de 150 palestinos ficarem feridos em confrontos nesta sexta-feira (15) com a polícia israelense na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém.



"Pedimos a todas as partes que exerçam moderação, para evitar provocações e retórica", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado.



"Pedimos às autoridades palestinas e israelenses que cooperem para diminuir as tensões e garantir a segurança de todos", acrescentou.



Os confrontos começaram na madrugada desta sexta-feira, quando vários palestinos atiraram pedras e as forças de segurança israelenses responderam com tiros de balas de borracha e granadas de efeito moral contra os manifestantes.



"Dezenas de jovens desordeiros encapuzados", alguns agitando a bandeira do movimento islâmico palestino Hamas, "começaram uma procissão" pela Esplanada das Mesquitas e atiraram pedras no Muro das Lamentações, afirmou a polícia israelense.



Esses confrontos na Esplanada são os primeiros a serem registrados este ano durante o mês do Ramadã, um período de jejum e oração em que os palestinos muçulmanos vêm aos milhares para rezar na Mesquita de Al Aqsa, o terceiro lugar sagrado para o Islã.



A Esplanada das Mesquitas está localizada na Cidade Velha de Jerusalém, a leste da cidade, parte ocupada por Israel desde 1967 e que os palestinos reivindicam como capital de um futuro Estado.