Rússia classifica como 'agentes estrangeiros' críticos influentes do Kremlin

A Rússia classificou nesta sexta-feira (15) novas personalidades influentes e críticas com o governo de Vladimir Putin como "agentes estrangeiros", em meio ao recrudescimento da onda de repressão iniciada após a invasão da Ucrânia.



O Ministério da Justiça da Rússia acrescentou nove pessoas a uma lista que, até o momento, conta com cerca de 140 meios de comunicação e personalidades.



Os "agentes estrangeiros" estão obrigados a se submeter a diversas restrições e procedimentos, sob pena de graves sanções. Em particular, devem indicar esta condição em todas as suas publicações.



Entre as personalidades classificadas como tal nesta sexta-feira estão o 'YouTuber' Yury Dud, um jornalista famoso por suas entrevistas e documentários sobre temas sensíveis, como a repressão stalinista e os excessos autoritários na Rússia.



O caricaturista Sergei Elkin, conhecido por seus desenhos críticos ao governo russo, também foi incluído na lista de "agentes estrangeiros", assim como a influente cientista política de orientação liberal, Ekaterina Schulmann.



Outros nomes que passaram a fazer parte de lista são o do jornalista investigativo Roman Dobrokhotov, criador do meio de comunicação russo The Insider, e o da ativista dos direitos LGBT+, Karen Chainian.



GOOGLE