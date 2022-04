Quase 400 mortos por enchentes na África do Sul; busca por desaparecidos continua

As inundações devastadoras que atingem a África do Sul há cinco dias deixaram quase 400 mortos e 41 mil atingidos, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta-feira (15), enquanto a busca macabra pelos muitos desaparecidos continua.



A maioria das vítimas foi registrada na região de Durban, cidade portuária de Kwazulu-Natal (KZN) voltada para o Oceano Índico, onde se concentraram as intensas chuvas que começaram no último fim de semana.



"Um total de 40.723 pessoas foram afetadas. Infelizmente, o número de mortos continua aumentando e o último balanço é de 395 mortos", disse o escritório de gestão de desastres da província de Kwazulu-Natal em comunicado.



Helicópteros do exército e mais de 4.000 policiais foram mobilizados para os trabalhos de busca e resgate, já que pelo menos 55 pessoas continuam desaparecidas. Porém, cinco dias após a catástrofe, os socorristas têm pouca esperança de encontrar sobreviventes.



"A fase intensa do resgate terminou parcialmente. Atualmente, nosso trabalho consiste principalmente na recuperação de corpos", disse à AFP Travis Trower, membro das equipes de resgate.



O presidente Cyril Ramaphosa, que esteve em Mpumalanga (nordeste) para o feriado da Páscoa, lamentou uma catástrofe "nunca vista antes no país".



As previsões meteorológicas indicam tempestades e risco de inundações localizadas no fim de semana da Páscoa. Novas tempestades também devem afetar as províncias vizinhas de Free State (centro) e Eastern Cape (sudeste), onde "já foi registrada uma morte", segundo Ramaphosa.



- 'Devastação' -



As chuvas, que atingiram níveis jamais vistos em mais de 60 anos, derrubaram pontes e estradas, e isolaram grande parte desta região costeira do Oceano Índico. Mais de 250 escolas foram afetadas e milhares de casas foram destruídas.



Pela manhã, voluntários com luvas e sacos de lixo começaram a limpar as praias de Durban, que costumam estar cheias de famílias e turistas nesta época do ano.



"É minha praia, para onde levo meus filhos e passamos nossos fins de semana", explica Morne Mustard, um cientista da computação de 35 anos, que é um dos voluntários da popular praia de Umhlanga.



Ele sobreviveu ao dilúvio e conta que foi uma "devastação absoluta, um espetáculo horrendo", listando todo tipo de objetos e detritos carregados pelas águas em direção à praia.



Cerca de 4.000 casas foram destruídas e mais de 13.000 apresentam danos, deixando milhares de pessoas desabrigadas, segundo o Ministério de Habitação. As autoridades anunciaram a abertura de cerca de 20 abrigos de emergência, que recebem mais de 2.100 pessoas.



Em algumas áreas, a água e a eletricidade foram cortadas por vários dias. Pessoas desesperadas foram vistas tentando extrair água dos canos destruídos e as autoridades declararam estado de catástrofe.



No dia anterior, houve protestos esporádicos exigindo ajuda. Em comunicado, as autoridades de Durban pediram "paciência", explicando que os esforços de socorro foram desacelerados "devido à magnitude dos danos nas estradas".



As autoridades locais pedem doações de alimentos não perecíveis, água engarrafada e qualquer coisa que sirva para aquecer. Também houve saques e imagens de câmeras de vigilância compartilhadas nas mídias sociais mostraram pessoas assaltando as prateleiras dos supermercados.



A região da África Austral sofre regularmente tempestades violentas durante a temporada de ciclones, que vai de novembro a abril. Mas a África do Sul geralmente é poupada desses eventos climáticos extremos que se formam sobre o Oceano Índico.