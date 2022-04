O Twitter já se mobilizou para se defender da oferta pública de compra hostil de US$ 43 bilhões do magnata corporativo Elon Musk, anunciando um plano de seu conselho de administração nesta sexta-feira (15) que permitiria que os acionistas existentes comprem títulos adicionais.



"O Plano de Direitos reduzirá a probabilidade de qualquer entidade, pessoa ou grupo ganhar o controle do Twitter por meio da acúmulo de mercado aberto sem pagar a todos os acionistas um prêmio de controle adequado", disse o Twitter em comunicado.