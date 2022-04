O cruzador russo "Moskva" foi atingido por dois mísseis ucranianos antes de afundar no Mar Negro, disse uma autoridade do Departamento de Defesa dos EUA nesta sexta-feira (15), classificando o naufrágio como um "grande golpe" contra a Rússia.



"Estimamos que eles o atingiram com dois mísseis Neptunes", disse o funcionário do Pentágono à imprensa, sob condição de anonimato, negando assim a versão de Moscou de que seu principal lançador de mísseis sofreu "danos graves" de um incêndio e depois afundou.