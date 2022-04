Rússia bloqueia site da rádio francesa RFI e página em russo do Moscow Times

A Rússia bloqueou o site da rádio francesa RFI, que transmite informações em 15 idiomas, incluindo espanhol e russo, em meio a uma onda de repressão contra vozes críticas à sua ofensiva na Ucrânia.



O site www.rfi.fr está incluído na lista de páginas bloqueadas pelo regulador russo de telecomunicações Roskomnadzor, verificaram jornalistas da AFP na Rússia, que não podiam abrir a página sem uma conexão VPN.



Roskomnadzor não detalhou os motivos do bloqueio, afirmando simplesmente que era um pedido da Procuradoria-Geral da Rússia.



Financiada pelo Estado francês, a RFI tem dezenas de correspondentes em todo o mundo, com grande presença na África, além de um serviço de língua russa baseado na França.



A diretora-geral do grupo FrancesMédias Monde, do qual o RFI faz parte, Marie-Christine Saragosse, lamentou em nota uma medida que "priva um pouco mais a sociedade civil russa da possibilidade de se informar livremente com fatos verificados".



Além disso, a Rússia bloqueou nesta sexta-feira a página em russo do Moscow Times, um respeitado veículo de comunicação independente, acusando-o de publicar "informações falsas" sobre o conflito na Ucrânia, disse o próprio veículo de comunicação. Roskomnadzor confirmou esta informação em seu site.



O Moscow Times é conhecido principalmente por sua versão em inglês, que ainda é acessível. Fundado em 1992, foi o primeiro jornal ocidental a ser publicado na Rússia. Sua edição em papel deixou de existir em 2017 devido a problemas financeiros.



Desde o início da ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro, as autoridades russas aumentaram a pressão contra os poucos veículos de comunicação independentes que criticam o Kremlin no país.



Além disso, dezenas de veículos de comunicação russos e estrangeiros, como a BBC, foram bloqueados.



A publicação de informações sobre o conflito consideradas falsas pelas autoridades é punível com até 15 anos de prisão.