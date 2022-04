Rússia expulsa 18 membros da embaixada da UE

Moscou anunciou nesta sexta-feira (15) a expulsão de 18 diplomatas da representação da União Europeia na Rússia, em retaliação a uma medida semelhante tomada por Bruxelas após a ofensiva do Kremlin na Ucrânia.



"Em retaliação às ações hostis da União Europeia, 18 membros da representação da UE na Rússia são declarados persona non grata e devem deixar o território russo o mais rápido possível", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.



No texto, especificou que convocou nesta sexta-feira o chefe da missão da UE na Rússia, Markus Ederer, para denunciar a expulsão de 19 membros da representação russa na União Europeia no início de abril.



Nas últimas semanas, vários países europeus como Alemanha, França, Itália, Espanha, Eslovênia, Áustria, Polônia, Grécia ou Croácia expulsaram dezenas de diplomatas russos.



Em alguns casos, as expulsões foram ordenadas em resposta à ofensiva na Ucrânia pelas forças russas. Em outros, foram acompanhados de acusações de espionagem. Por sua vez, a Rússia prometeu que responderia a cada uma das expulsões.



Em nota oficial, o serviço diplomático da UE apontou que "não há razões para a decisão das autoridades russas nesta sexta-feira além de ser um passo de pura retaliação".