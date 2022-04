Pelo menos sete pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas no bombardeio russo de uma área residencial em Kharkiv, uma grande cidade no nordeste da Ucrânia, anunciou o governador regional nesta sexta-feira (15).



"Os ocupantes dispararam contra uma das áreas residenciais da cidade de Kharkiv. Infelizmente, 34 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças. Sete pessoas morreram, incluindo uma criança de sete meses", disse Oleg Sinegoubov no Telegram.