Blinken viajará ao Panamá para discutir migração irregular

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajará ao Panamá em 19 de abril para participar de uma reunião regional sobre migração, algumas semanas após os Estados Unidos suspenderem as restrições de fronteira com o México, de acordo com uma nota oficial divulgada nesta sexta-feira (15).



Blinken discutirá "colaboração para uma migração segura, ordenada e humana" na região com representantes dos governos da América Latina e do Caribe, segundo a nota.



O Panamá sediará uma reunião ministerial nos dias 19 e 20 de abril, na qual 22 países participarão "para abordar o crescente fenômeno da migração irregular no mais alto nível", disse o governo panamenho em comunicado na quinta-feira.



Blinken também percorrerá o Canal do Panamá "para revisar esse componente vital do comércio regional e internacional" e participará de uma mesa redonda com líderes regionais da sociedade civil local focada em esforços de transparência e anticorrupção, "um desafio crescente para a democracia e a economia estabilidade" na região, diz o comunicado do Departamento de Estado.