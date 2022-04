Estudantes que ocupavam Universidade Sorbonne são despejados devido a protestos contra as eleições francesas

A Universidade Sorbonne, em Paris, ocupada por estudantes que queriam protestar entre os dois turnos das eleições presidenciais francesas, foi evacuada na noite de quinta-feira, anunciou a reitoria nesta sexta.



Desde quarta-feira, centenas de estudantes se mobilizaram em várias cidades francesas, como Paris, Nancy ou Reims, para fazer ouvir suas demandas sobre questões ecológicas e sociais. Alguns dos que invadiram a Sorbonne, no centro da capital francesa, deixaram os prédios da universidade na tarde de quinta-feira. Outros permaneceram dentro.



"Na madrugada de 14 para 15 de abril, as pessoas que ocupavam Sorbonne desde quarta-feira, 13 de abril, deixaram o local", disse a reitoria da histórica universidade em comunicado.



A instituiçõ condenou "com a máxima firmeza esta ocupação ilegal que levou a atos violentos inaceitáveis e degradação significativa", incluindo vidros quebrados, portas quebradas, destruição de material...".



Essas degradações "impõem, por enquanto, o fechamento total do local", especifica o texto.



Perto dali, no prestigioso Instituto de Ciência Política, cerca de 150 estudantes bloquearam a entrada do centro na quinta-feira. Nas faixas que carregavam, podia-se ler: "Não há bairros para fascistas, não há fascistas em nossos bairros" e "Não à extrema-direita".



Os franceses vão às urnas em 24 de abril para eleger seu próximo presidente em uma votação entre o centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen.